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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЕВРОПАРЛАМЕНТ ПРИЗВАЛ ЕС УЖЕСТОЧИТЬ КУРС В ОТНОШЕНИИ БЕЛАРУСИ


13:28 22.10.2020

В Европарламенте считают, что Евросоюзу следует подумать над введением секторальных санкций в отношении Беларуси. Об этом говорится в рекомендации Совету ЕС и верховному представителю по внешней политике Жозепу Боррелю по отношениям с Беларусью.

Этот документ был утвержден в среду, 21 октября. "За" проголосовали 602 евродепутата, 44 были "против", еще 44 воздержались, сообщает Deutsche Welle.

"Рассмотреть секторальные санкции в отношении Беларуси, которые могли бы усилить давление на режим, но не должны привести к долгосрочному негативному влиянию на население", - говорится в рекомендации.

Документ не является обязательным к исполнению, но Совет ЕС, определяющий внешнюю политику объединения, должен принимать его во внимание.

Ранее Евросоюз уже ввел санкции против 40 высокопоставленных чиновников Беларуси, которых в ЕС считают ответственными за фальсификацию президентских выборов 9 августа и репрессии против участников акций протеста. На прошлой неделе Совет ЕС решил начать подготовку к внесению в санкционный список и лично Лукашенко, объявившего себя президентом Беларуси по итогам выборов 9 августа. Европарламент же рекомендует добавить в список не только Лукашенко, но еще и "значительное количество" чиновников высшего ранга и среднего звена, "ответственных за нарушения гражданских прав и прав человека".

Евродепутаты призвали также завершить работу по созданию механизма санкций за нарушения прав человека. Соответствующее предложение в понедельник внесла Еврокомиссия. Его еще должен утвердить Совет ЕС. В своей рекомендации Европарламент призвал применить этот механизм против белорусских чиновников, "включая следователей и судей, ведущих уголовные дела против политических заключенных".

В документе действия режима Лукашенко названы не только противоречащими принципам демократии, европейским ценностям и воле народа Беларуси, но и квалифицируются как "уголовные".

Европарламент "потребовал незамедлительно остановить насилие, жестокие репрессии, пытки и преследование мирных протестующих". Кроме того, евродепутаты считают необходимым провести тщательное международное расследование "преступлений, совершенных против жителей Беларуси правоохранительными органами".

Документ призывает Евросоюз развернуть специальную программу поддержки "жертв политических репрессий и милицейского насилия": юридические консультации, материальная и медицинская помощь, возможность для реабилитации.

В этом контексте евродепутаты призвали расширить действующие с 2006 года санкции, запрещающие поставлять в Беларусь средства, которые можно использовать для подавления протестов. В этот список они предлагают внести, например, разведывательные беспилотники.

Внесены в документ и ряд предложений, высказанных накануне во время обсуждения Европарламентом проекта рекомендации. В частности, евродепутаты ратуют за создание специальной миссии, сформированной из бывших президентов и премьер-министров стран ЕС. Такая миссия "должна была бы помочь остановить насилие, способствовать освобождению политических заключенных и задержанных, а также проверить на внутреннем и международном уровне все возможности создания условий для инклюзивного политического диалога в Беларуси", - говорится в принятой рекомендации.
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