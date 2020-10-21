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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
РУКОВОДСТВО ПАРКА «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» И КОМПАНИИ PETERKA & PARTNERS ОБСУДИЛИ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
11:55 22.10.2020
Представители компании Peterka & Partners 21 октября 2020 года посетили ИП «Великий камень».
Как сообщает сайт парка, глава белорусского представительства Peterka & Partners ознакомился с историей и развитием проекта, посетил центр комплексного обслуживания резидентов и инвесторов «Одна станция». Во время переговоров руководство парка и компании обсудили возможные направления сотрудничества.
Компания Peterka & Partners основана в 2000 году в Чехии. Сегодня это интегрированная региональная юридическая фирма c офисами в странах Центральной и Восточной Европы, включая Беларусь, Словакию, Украину, Болгарию, Россию, Польшу, Румынию и Венгрию. В группе компании работают около 200 юристов c компетенциями в различных сферах деятельности.
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