Первый гипермаркет оригинальных запасных частей Минского тракторного завода открылся в Саратовской области (Россия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе посольства Беларуси в России, гипермаркет находится на федеральной трассе P228 в непосредственной близости от развязки Энгельс — Самара — Казахстан и является совместным проектом ООО «ТПК МТЗ-Татарстан» и ООО «Моторком» (Саратов), дилер ОАО «МАЗ».

На площади около 500 кв. м посетителям гипермаркета представлен широкий ассортимент запасных частей, который будет постоянно пополнятся и расширятся.

По словам генерального директора ООО «ТПК МТЗ-Татарстан» Константина Анисимова, сам факт существования данного магазина в Саратовской области подчеркивает не только надежность техники, но и своевременность поставок запасных частей.

«А поскольку вы видите на стоянке несколько единиц техники, то это не просто гипермаркет, но и демонстрационная площадка, где представлены самые разнообразные образцы нашей продукции», - отметил он.