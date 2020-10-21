|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.10.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПЕРВЫЙ ГИПЕРМАРКЕТ ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ К ТЕХНИКЕ МТЗ ОТКРЫЛСЯ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
10:43 22.10.2020
Первый гипермаркет оригинальных запасных частей Минского тракторного завода открылся в Саратовской области (Россия).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе посольства Беларуси в России, гипермаркет находится на федеральной трассе P228 в непосредственной близости от развязки Энгельс — Самара — Казахстан и является совместным проектом ООО «ТПК МТЗ-Татарстан» и ООО «Моторком» (Саратов), дилер ОАО «МАЗ».
На площади около 500 кв. м посетителям гипермаркета представлен широкий ассортимент запасных частей, который будет постоянно пополнятся и расширятся.
По словам генерального директора ООО «ТПК МТЗ-Татарстан» Константина Анисимова, сам факт существования данного магазина в Саратовской области подчеркивает не только надежность техники, но и своевременность поставок запасных частей.
«А поскольку вы видите на стоянке несколько единиц техники, то это не просто гипермаркет, но и демонстрационная площадка, где представлены самые разнообразные образцы нашей продукции», - отметил он.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.10.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 21.10.2020
Курсы в банках
на 22.10.2020
Конвертация в банках
на 22.10.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте