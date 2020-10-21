Двухдневная Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы гуманитарного образования» откроется 22 октября в БГУ (ул. Курчатова, 5. Начало в 9.00).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, мероприятие пройдет в очно-дистанционном формате.

В работе научного форума примут участие около 100 экспертов в области культурологии, философии, дизайна, лингвистики, искусствоведения из Беларуси, России, Украины и Армении. Это представители БГУ, Барановичского государственного университета, Белорусского государственного университета культуры и искусств, Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка, Витебского государственного университета им. П.М. Машерова, Белорусской государственной академии искусств, Московского государственного института международных отношений МИД, Самарского государственного социально-педагогического университета, Института проблем современного искусства Национальной академии искусств Украины, Ванадзорский государственный университет имени Ованеса Туманяна и др.

Запланирована работа шести секций: «Социально-экономические аспекты гуманитарного образования», «Интегративная сущность современного гуманитарного знания и его дидактические аспекты», «Языковая картина мира и взаимодействие культур», «Лингводидактические технологии формирования готовности к межкультурному диалогу», «Высшая школа – перспективы применения информационных технологий в «новой реальности», «Дизайн и дизайн-образование в транскультурном мире».

Кроме того, во время конференции состоится открытие двух экспозиций. На выставке «Ступень» представят работы первокурсников факультета социокультурных коммуникаций, выполненные в различных жанрах: пейзажи, натюрморты, интерьерные и пространственные рисунки. Экспозиция «Головы, головешки и головастики», посвященная дню рождения Пабло Пикассо, включает предметы из пластилина, бумаги и гипса.

По итогам форума опубликуют сборник научных материалов участников, который будет размещен в Электронной библиотеке БГУ.

Организатором конференции выступает факультет социокультурных коммуникаций БГУ.