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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС ПО ИНФОРМАТИКЕ ПРОЙДЕТ 22-23 ОКТЯБРЯ В БГУ
16:56 21.10.2020
Международный конгресс по информатике пройдет 22-23 октября в БГУ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, организуется он в онлайн-формате с участием около 100 специалистов в области педагогики информатики из Беларуси, России, Украины, Азербайджана, Польши и Болгарии.
Это представители БГУ, Белорусского государственно педагогического университета им. М.Танка, Белорусского государственного университета транспорта, Гродненского государственного университета им. Янки Купалы, Естественно-гуманитарного университета (Польша), Ассоциации профессоров славянских стран (Болгария), Московского педагогического государственного университета, Национального педагогического университета (Украина), Института математики и механики НАН Азербайджана и др.
От БГУ с докладами выступят ученые механико-математического факультета и факультета прикладной математики и информатики.
В проблемное поле конференции включены четыре направления: «Глобальное электронное обучение, искусственный интеллект, робототехника, медийно-информационная грамотность»; «Информационная образовательная среда учреждения образования»; «Информатика и информационные технологии в вузе и общеобразовательном учреждении, нейрообразование» и «Вопросы профессиональной подготовки и переподготовки учителей информатики».
Сборник материалов конгресса опубликуют в Электронной библиотеке БГУ и разместят в базах данных РИНЦ и Google Scholar.
Организатором конгресса выступает факультет прикладной математики и информатики БГУ.
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