Международный конгресс по информатике пройдет 22-23 октября в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, организуется он в онлайн-формате с участием около 100 специалистов в области педагогики информатики из Беларуси, России, Украины, Азербайджана, Польши и Болгарии.

Это представители БГУ, Белорусского государственно педагогического университета им. М.Танка, Белорусского государственного университета транспорта, Гродненского государственного университета им. Янки Купалы, Естественно-гуманитарного университета (Польша), Ассоциации профессоров славянских стран (Болгария), Московского педагогического государственного университета, Национального педагогического университета (Украина), Института математики и механики НАН Азербайджана и др.

От БГУ с докладами выступят ученые механико-математического факультета и факультета прикладной математики и информатики.

В проблемное поле конференции включены четыре направления: «Глобальное электронное обучение, искусственный интеллект, робототехника, медийно-информационная грамотность»; «Информационная образовательная среда учреждения образования»; «Информатика и информационные технологии в вузе и общеобразовательном учреждении, нейрообразование» и «Вопросы профессиональной подготовки и переподготовки учителей информатики».

Сборник материалов конгресса опубликуют в Электронной библиотеке БГУ и разместят в базах данных РИНЦ и Google Scholar.

Организатором конгресса выступает факультет прикладной математики и информатики БГУ.