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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ОКОЛО 30 БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В БЕЛОРУССКО-ИНДОНЕЗИЙСКОЙ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ ПО ВОПРОСАМ БИЗНЕСА И ТОРГОВЛИ


16:00 21.10.2020

В Национальном центре маркетинга (НЦМ) МИД Беларуси 21 октября 2020 прошла вторая белорусско-индонезийская видеоконференция по вопросам бизнеса и торговли.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦМ, участие в ней приняли около 30 белорусских предприятий. Среди них - ОАО «Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение», ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов», ОАО «Беллакт», CОАО «Парфюмерно-косметическая фабрика «Модум — наша косметика», ОАО «Мозырская швейная фабрика «Надэкс», ОАО «Рогачевский МКК» и другие.

Директор Национального центра маркетинга Валерий Садохо проинформировал участников видеоконференции о возможностях сотрудничества с белорусскими деловыми партнерами и акцентировал внимание на возрастающей роли интернет-ресурсов в международной торговле. Он отметил, что присутствие Беларуси в сфере электронной коммерции расширяется с каждым годом.

«Онлайн-рынок Беларуси демонстрирует один из самых высоких темпов роста в Европе. И ожидается, что этот рост продолжится. Объем белорусского рынка электронной коммерции может вырасти до 1,5 млрд долларов США в год. Также система госзакупок в Беларуси переживает цифровую трансформацию, цель которой состоит в том, чтобы упростить участие в них предприятиям и государственному сектору», - подчеркнул Валерий Садохо.

В связи с этим растет актуальность платформы электронной коммерции Export.by, которая создана Национальным центром маркетинга с целью оказания информационной поддержки белорусским экспортерам в продвижении своей продукции на внешние рынки. На Export.by информация о белорусских товарах, услугах и технологиях доступна по всему миру 24 часа в сутки, это способствует быстрому поиску бизнес-партнеров. Здесь также можно получить информацию о промышленном и экономическом потенциале Беларуси, данные о ключевых отраслях белорусской экономики, структуре экспорта, а также рекомендации о способах привлечения иностранных инвестиций в экономику. На Export.by уже зарегистрировались 3 индонезийские компании.

По статистике портала, 87 компаний из Беларуси выразили заинтересованность в выходе на рынок Индонезии, а 10 уже работают на нем. Минский тракторный завод открыл торговое представительство в Индонезии.

Видеоконференция организована совместно с объединением Indonesia Trade, Tourism and Investment Club (ITTIC) при поддержке посольства Беларуси в Индонезии и посольства Республики Индонезия в Российской Федерации и Республике Беларусь.
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