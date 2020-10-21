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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЭКСПЕРТЫ ВАО АЭС ПРОВЕЛИ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ПРЕДПУСКОВОЙ ПАРТНЕРСКОЙ ПРОВЕРКИ ПЕРВОГО ЭНЕРГОБЛОКА БЕЛАЭС
14:33 21.10.2020
Эксперты Московского центра Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС), с 12 по 16 октября 2020 года провели заключительный этап предпусковой партнерской проверки первого энергоблока Белорусской АЭС.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэнерго, представители ВАО АЭС изучили действия смен оперативного персонала блочного пульта управления на полномасштабном тренажере блочного пульта управления энергоблоком в имитированных ситуациях с элементами нормальной эксплуатации, нарушений нормальной эксплуатации и аварий. Кроме того, выполнена оценка внедрения 70 рекомендаций по сообщениям ВАО АЭС о значительном опыте эксплуатации (SOER).
На основании наблюдений, собеседований и рассмотрения документаций эксперты не выявили каких-либо недостатков, которые могли бы стать препятствием для безопасного пуска первого энергоблока Белорусской атомной электростанции.
Передача финального отчета руководству эксплуатирующей организации планируется в конце 2020 года.
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