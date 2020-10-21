Евродепутат Пятрас Ауштрявичюс представил во вторник на рассмотрение пленарного заседания Европарламента проект доклада о главных направлений политики ЕС в отношении Беларуси.

Документ, пленарное голосование по которому состоится в среду, был «физически» представлен в сессионном зале Европарламента в Брюсселе по преимущественно виртуальном присутствии остальных депутатов, сообщает Укринформ.

«Сегодня - 74-й день мирных протестов в Беларуси. Ее народ мужественно противостоит незаконным арестам, нападениям, унижением, ранением, вызванных силами безопасности, которые должны защищать этих людей. Более 14 тысяч белорусов были задержаны, против них было возбуждено более 350 уголовных дел, уже осуждено около сотни. И все это вызвано одним лицом - Александром Лукашенко, который поставил свои собственные интересы выше белорусского народа и за независимость Беларуси», - сказал Пятрас Ауштрявичюс.

Он отметил, что белорусский народ в эти дни борется за свою свободу и достоинство, за свободные и справедливые выборы, за право голоса в вопросах, касающихся будущего страны. Белорусы хотят вырваться из диктаторского режима Лукашенко, который существует уже 27 лет. Их самоотверженное поведение требует только три целенаправленные действия со стороны Европейского сообщества - солидарности, поддержки и санкций.

Пятрас Ауштрявичюс заметил, что представленный на рассмотрение Европарламента рекомендательный доклад для Совета ЕС и для Еврокомиссии, а также для Высокого представителя ЕС, будет определять все направления политики Евросоюза по отношению к Беларуси.

«Наш ответ должен быть гласный и понятный. Все насилие должно быть остановлено, все, кто был задержан по политическим мотивам - немедленно освобождены, и те, кто виноват в этом - привлечены к ответственности. Новые выборы должны быть проведены в ближайшее время в соответствии с международными стандартами и под наблюдением ОБСЕ. Координационный совет, основанная Светланой Тихановской, избранным народом Беларуси президентом, должна быть признана как законный представитель белорусского народа, и получить поддержку в усилиях по началу диалога с режимом для мирного и демократического передачи власти», - сказал европейский политик.

Он отметил, что санкции против чиновников Беларуси должны биты расширены, а к санкционному списку должен быть включен сам Лукашенко и его ближайшее окружение.

Евродепутат призвал евроинституты уже сейчас определить направления политической и экономической поддержки Беларуси, чтобы ЕС был готов предоставить такую помощь, когда в стране пройдут свободные и справедливые выборы, и будет восстановлена демократия. В частности, по его словам, программа Восточного партнерства имеет все необходимые инструменты, чтобы помочь демократической Беларуси модернизировать и диверсифицировать собственную экономику и эффективно бороться с коррупцией.

«Вместе с тем, применяя давление на режим в Беларуси в связи с нарушениями прав человека, Европейский Союз должен быть настороже относительно запуска опасной ядерной электростанции Островец в ноябре этого года. Ядерная диктатура Лукашенко представляет большую угрозу для безопасности европейцев», - добавил Пятрас Ауштрявичюс.