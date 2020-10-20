МТЗ-Холдинг и правительство Приморского края сформируют план поставок техники на ближайшие три года. Соответствующие договоренности достигнуты во время встречи главы Приморья Олега Кожемяко с делегацией Минского тракторного завода во главе с генеральным директором Виталием Вовком, которая состоялась 20 октября во Владивостоке.

«Мы договорились расширить наше присутствие в Приморском крае, хотя и сейчас белорусская техника неплохо представлена в этом российском регионе: около половины тракторов, ежегодно приобретаемых сельхозпроизводителями края, – белорусского производства», - рассказал Виталий Вовк.

По его словам, на встрече речь шла о совершенствовании системы обслуживания белорусских машин, в том числе об организации единого сервисного-сбытового центра отечественных производителей сельскохозяйственной, коммунальной и иной техники. «Пока мы говорим о продаже и сервисе в Приморье, но на перспективу рассматриваем и другие регионы Дальнего Востока», - отметил гендиректор.

Олег Кожемяко подтвердил, что белорусская техника имеет хорошую историю на приморской земле.

«Она долгие годы работает в сельском, лесном, коммунальном хозяйстве и других отраслях. В настоящее время назрела необходимость создания в крае единого центра, который упростил и удешевил бы дистрибуцию и обслуживание техники белорусского производства. Кроме того, такое предприятие создаст дополнительные места в регионе, позволит нам получить новые компетенции», – пояснил глава Приморья.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «МТЗ», в рамках визита белорусская делегация посетила Приморскую государственную сельскохозяйственную академию. Стороны приняли решение об открытии учебного класса BELARUS на базе этого вуза.