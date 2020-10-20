ОАО «Минский автомобильный завод» – управляющая компания холдинга «Белавтомаз» в рамках заключенного контракта планирует до конца 2020 года поставить для Киева 200 пассажирских автобусов большой вместимости.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в ходе состоявшейся 20 октября в Киеве презентации техники Минского автомобильного завода для нужд коммунального предприятия «Киевпастранс» переданы 57 пассажирских автобусов МАЗ.

В мероприятии, которое прошло на территории столичного автобусного парка № 6, приняли участие мэр Киева Виталий Кличко, делегация ОАО «МАЗ» во главе с гендиректором Валерием Иванковичем и посол Беларуси в Украине Игорь Сокол.

В рамках презентации состоялась конструктивная беседа Игоря Сокола, Валерия Иванковича с Виталием Кличко и представителями Киевской городской государственной администрации по вопросам дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

Минский автомобильный завод традиционно принимает активное участие в реализуемых Киевской городской государственной администрацией программах обновления парка пассажирской техники украинской столицы. Рынок Украины является одним из стратегически важных рынков сбыта для МАЗа. Начиная с двухтысячных годов, Минский автомобильный завод изготовил и поставил полторы тысячи единиц пассажирской техники во все регионы Украины. За последние 3 года объем поставок пассажирской техники значительно увеличился и достиг 250 единиц в год. Что касается украинской столицы, с 2003 по 2019 годы для нужд транспортного комплекса Киева поставлено 542 единицы пассажирской техники МАЗ.