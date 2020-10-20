Лукашенко подписал указ № 367 "Об утверждении международного договора и его реализации". Об этом сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, документ предусматривает реализацию соглашения о займе, предоставляемом Беларуси Международным банком реконструкции и развития в размере 100 млн евро для проекта "Модернизация высшего образования Республики Беларусь".

Данный проект направлен на улучшение качества подготовки кадров в учреждениях высшего образования и повышение эффективности оказываемых услуг.

В соответствии с соглашением, подписанным в Минске 23 июня 2020 г., более 90% средств будет направлено на модернизацию материально-технической базы учреждений высшего образования и их оснащение современным оборудованием, остальная часть – на совершенствование процессов и технологий обучения и преподавания, формирование системы обеспечения качества высшего образования и управление проектом.

Персональная ответственность за реализацию проекта модернизации высшего образования и целевое расходование средств возложена на министра образования.