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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


В БЕЛОРУССКОЙ ГОСАКАДЕМИИ СВЯЗИ ПРОЙДЕТ XXV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ»


13:29 20.10.2020

22-23 октября 2020 года в Белорусской государственной академии связи пройдет XXV Международная научно-техническая конференция «Современные средства связи».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, конференция стала ежегодным форумом научных организаций, высших учебных заведений и предприятий, деятельность которых непосредственно связана с созданием, внедрением и эксплуатацией технологий связи.

В текущем году Белорусская государственная академия связи в дистанционном формате организует обсуждение полученных за год результатов, обмен опытом и планирование совместных работ на следующий год.

На конференции будут работать секции по следующим тематическим направлениям:

Секция 1. Теория связи, сети и системы электросвязи.

Секция 2: Радиосвязь, радиовещание и телевидение.

Секция 3: Организация, технологии и логистические системы почтовой связи.

Секция 4. Информационные технологии и инфокоммуникации.

Секция 5. Защита информации и технологии информационной безопасности.

Секция 6. Экономика, система менеджмента качества, организация, управление и маркетинг в связи.

Секция 7. Методика преподавания и инновационные технологии обучения специалистов для отрасли связи.

В сборник конференции вошло более 228 материалов докладов, на пленарном и секционных заседаниях будет заслушано более100 докладов.

В работе конференции примут участие представители 43 учебных заведений, научных организаций, предприятий Республики Беларусь и зарубежья. Зарубежные участники представлены учеными и руководящими работниками из 12 стран: России, Украины, Эфиопии, Туркменистана, Узбекистана, Ирана, Азербайджана, Ливии, Ливана, Судана, Индии, Литвы.
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