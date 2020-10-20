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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В БЕЛОРУССКОЙ ГОСАКАДЕМИИ СВЯЗИ ПРОЙДЕТ XXV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ»
13:29 20.10.2020
22-23 октября 2020 года в Белорусской государственной академии связи пройдет XXV Международная научно-техническая конференция «Современные средства связи».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, конференция стала ежегодным форумом научных организаций, высших учебных заведений и предприятий, деятельность которых непосредственно связана с созданием, внедрением и эксплуатацией технологий связи.
В текущем году Белорусская государственная академия связи в дистанционном формате организует обсуждение полученных за год результатов, обмен опытом и планирование совместных работ на следующий год.
На конференции будут работать секции по следующим тематическим направлениям:
Секция 1. Теория связи, сети и системы электросвязи.
Секция 2: Радиосвязь, радиовещание и телевидение.
Секция 3: Организация, технологии и логистические системы почтовой связи.
Секция 4. Информационные технологии и инфокоммуникации.
Секция 5. Защита информации и технологии информационной безопасности.
Секция 6. Экономика, система менеджмента качества, организация, управление и маркетинг в связи.
Секция 7. Методика преподавания и инновационные технологии обучения специалистов для отрасли связи.
В сборник конференции вошло более 228 материалов докладов, на пленарном и секционных заседаниях будет заслушано более100 докладов.
В работе конференции примут участие представители 43 учебных заведений, научных организаций, предприятий Республики Беларусь и зарубежья. Зарубежные участники представлены учеными и руководящими работниками из 12 стран: России, Украины, Эфиопии, Туркменистана, Узбекистана, Ирана, Азербайджана, Ливии, Ливана, Судана, Индии, Литвы.
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