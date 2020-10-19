Международная научно-практическая конференция «Биологически активные препараты для растениеводства. Научное обоснование – рекомендации – практические результаты» состоится 22 октября в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, научное мероприятие пройдет в онлайн-формате на образовательном портале БГУ edubio.bsu.by. Направлено оно на решение вопросов по повышению продуктивности производства, плодородия почвы и защиты растений.

С приветственным словом к участникам посредством видеомоста обратятся декан биологического факультета БГУ Вадим Демидчик, профессор Частного института прикладной биотехнологии daRostim Вольфганг Новик (Германия) и заведующая НИЛ молекулярной генетики и биотехнологии БГУ Ирина Феклистова.

Участниками онлайн-форума станут около 100 ученых, исследователей, преподавателей университетов, аспирантов, магистрантов, студентов из Беларуси, России, Украины, Казахстана, Литвы, Молдовы, Узбекистана, Вьетнама и Германии. Ученые представят новые биологически активные препараты для растениеводства, расскажут об опыте их использования, обменяются актуальной информацией ведения экологического земледелия, защиты растений при помощи биопрепаратов, возможности снижения пестицидной нагрузки на сельскохозяйственные угодья. Также состоится обсуждение особенностей законодательства в области производства органических продуктов растениеводства в странах Восточной и Западной Европы. Кроме того, в нынешнем году свои исследовательские работы в области генетики и селекции представят белорусские школьники, занимающиеся научной деятельностью на базе Республиканского центра экологии и краеведения.

Итогом работы международного форума станет публикация сборника научных материалов на русском и английском языках.

Организаторами конференции выступают биологический факультет БГУ, Частный институт прикладной биотехнологии и Агентство по трансферу технологий, образования и науки daRostim (Германия).