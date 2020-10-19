|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.10.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ВОПРОСЫ ПОСТРОЕНИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ОБСУЖДЕНЫ НА ВСТРЕЧЕ В МИНСКЕ
10:37 20.10.2020
Министерство образования Беларуси и делегация Министерства просвещения Российской Федерации 19 октября на встрече в Минске обсудили вопросы построения общего образовательного пространства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования Беларуси, сегодня можно констатировать определенные успехи в его построении. Это проявляется в совместном выполнении образовательных программ и научных проектов, взаимном признании документов об образовании, реализации молодежных инициатив и др.
На встрече прозвучало предложение провести заседание совместных коллегий в первой декаде декабря 2020 года. Министр образования Беларуси Игорь Карпенко предложил рассмотреть также возможность приурочить к указанному заседанию проведение второго этапа белорусско-российского молодежного форума в Пинске – молодежной столице Беларуси 2020 года и Форума ректоров ведущих белорусских и российских университетов.
В расширенном составе в Министерстве образования Беларуси состоялись межминистерские консультации по вопросам развития национальных систем. Стороны согласовали и подписали план мероприятий по развитию сотрудничества в области образования до конца 2020 года между Министерством просвещения Российской Федерации и Министерством образования Беларуси. Он предусматривает продвижение совместных инициатив в области дошкольного, общего среднего, высшего и педагогического образования, дополнительного образования детей и молодежи, цифровизации образования.
Делегация Министерства просвещения Российской Федерации посетила филиал «Колледж современных технологий в машиностроении и автосервисе» учреждения образования «Республиканский институт профессионального образования», где ознакомилась с работой ресурсных центров и сетевым взаимодействием в сфере профессионального образования. На базе учреждения образования «Национальный центр художественного творчества детей и молодежи» российская делегация ознакомилась с системой дополнительного образования детей и молодежи, в Белорусском государственном педуниверситете имени Максима Танка гостям рассказали о подготовке педагогических кадров для системы образования республики.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.10.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 19.10.2020
Курсы в банках
на 20.10.2020
Конвертация в банках
на 20.10.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте