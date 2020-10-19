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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ВОПРОСЫ ПОСТРОЕНИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ОБСУЖДЕНЫ НА ВСТРЕЧЕ В МИНСКЕ


10:37 20.10.2020

Министерство образования Беларуси и делегация Министерства просвещения Российской Федерации 19 октября на встрече в Минске обсудили вопросы построения общего образовательного пространства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования Беларуси, сегодня можно констатировать определенные успехи в его построении. Это проявляется в совместном выполнении образовательных программ и научных проектов, взаимном признании документов об образовании, реализации молодежных инициатив и др.

На встрече прозвучало предложение провести заседание совместных коллегий в первой декаде декабря 2020 года. Министр образования Беларуси Игорь Карпенко предложил рассмотреть также возможность приурочить к указанному заседанию проведение второго этапа белорусско-российского молодежного форума в Пинске – молодежной столице Беларуси 2020 года и Форума ректоров ведущих белорусских и российских университетов.

В расширенном составе в Министерстве образования Беларуси состоялись межминистерские консультации по вопросам развития национальных систем. Стороны согласовали и подписали план мероприятий по развитию сотрудничества в области образования до конца 2020 года между Министерством просвещения Российской Федерации и Министерством образования Беларуси. Он предусматривает продвижение совместных инициатив в области дошкольного, общего среднего, высшего и педагогического образования, дополнительного образования детей и молодежи, цифровизации образования.

Делегация Министерства просвещения Российской Федерации посетила филиал «Колледж современных технологий в машиностроении и автосервисе» учреждения образования «Республиканский институт профессионального образования», где ознакомилась с работой ресурсных центров и сетевым взаимодействием в сфере профессионального образования. На базе учреждения образования «Национальный центр художественного творчества детей и молодежи» российская делегация ознакомилась с системой дополнительного образования детей и молодежи, в Белорусском государственном педуниверситете имени Максима Танка гостям рассказали о подготовке педагогических кадров для системы образования республики.
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