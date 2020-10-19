Делегация Беларуси во главе с министром антимонопольного развития и торговли Владимиром Колтовичем участвует в работе восьмой Конференции ООН по пересмотру всех аспектов Комплекса согласованных на многосторонней основе справедливых принципов и правил контроля за ограничительной деловой практикой, которая 19 октября начала работу в Женеве в формате видеоконференцсвязи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, Владимир Колтович 19 октября выступил на сессии, посвященной внедрению свода принципов и правил контроля за ограничительной деловой практикой.

В своем выступлении он проинформировал о государственной политике Беларуси в сфере конкуренции, поблагодарил Секретариат ЮНКТАД за подготовленный Обзор белорусского конкурентного законодательства, а также высказал поддержку инициативы о борьбе с трансграничными картелями.

Напомним, эксперты МАРТ активно взаимодействуют с ЮНКТАД на площадке Дискуссионной группы ЮНКТАД по международному сотрудничеству, в которой белорусская сторона является ко-спонсором и одним из разработчиков Инструментария по международному сотрудничеству конкурентных ведомств по противодействию ограничительным деловым практикам транснациональных корпораций и нарушениям правил конкуренции, носящим трансграничный характер.

В целом, во время конференции, которая продлится по 23 октября, планируется рассмотреть широкий круг вопросов по конкуренции и защите прав потребителей, обсудить влияние пандемии COVID-19 и цифровизации на эти сферы, оценить эффективность предоставляемой в рамках ЮНКТАД технической помощи, организовать обмен передовым опытом государств-членов. Секретариат ЮНКТАД также планирует обсудить изменения и комментарии к Типовому закону ЮНКТАД о конкуренции.

Участие делегации МАРТ запланировано в круглом столе по борьбе с трансграничными картелями, Круглом столе по конкурентной нейтральности и Сессии по международному сотрудничеству по принятию «Руководящих принципов и процедур в соответствии с разделом F Комплекса согласованных на многосторонней основе справедливых принципов и правил для контроля за ограничительной деловой практикой».