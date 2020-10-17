Перспективы экспорта белорусской продукции в Сербию и другие страны Балканского региона стали центральной темой переговоров между руководством ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) и ООО «Балкан Бай», созданным при участии холдинга «БК-Групп» (Сербия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, стороны обсудили возможности использования биржевой площадки для наращивания взаимного товарооборота Беларуси и Сербии, а также определили наиболее ликвидные белорусские и сербские товары, торговлю которыми целесообразно организовать через БУТБ.

«Продвижение белорусских товаров на внешние рынки – одна из приоритетных задач биржи. Поэтому, безусловно, мы заинтересованы в более широком применении биржевого механизма в торговле между нашими странами. И если ваша компания сможет привлечь на биржевую площадку представителей сербского бизнеса, мы готовы оказать им все необходимое содействие в работе на белорусском рынке», – заявил председатель правления БУТБ Александр Осмоловский.

В этой связи директор ООО «Балкан Бай» Константин Пронькин сообщил, что в компанию регулярно обращаются предприятия из Сербии, Словакии и Румынии, желающие продавать или покупать что-либо в Беларуси. По его мнению, это очень перспективное направление сотрудничества.

«Став биржевым брокером, мы могли бы перенаправить весь этот поток заявок на биржевую площадку. При этом мы не хотим ограничиваться лишь Балканским полуостровом. К примеру, у нас наработана сеть деловых контактов в странах Северной Африки, а это достаточно емкий рынок сбыта для белорусских лесоматериалов и другой продукции. Считаю, что это хорошая возможность расширить географию биржевой торговли», – отметил Константин Пронькин.