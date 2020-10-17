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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРИКЛАДНАЯ КРИПТОГРАФИЯ» СТАРТУЕТ 20 ОКТЯБРЯ В БГУ
15:12 19.10.2020
Международная конференция «Теоретическая и прикладная криптография» стартует 20 октября в БГУ
Посвящена она 20-летию НИИ прикладных проблем математики и информатики вуза.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, в работе научного форума примут участие 70 экспертов в области защиты информации и информационной безопасности из Беларуси, России, Украины и Италии. Это представители БГУ, Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, Гродненского государственного университета им. Янки Купалы, Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины, НИИ технической защиты информации Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Московского инженерно-физического института, Киевского национального университета им. Т. Шевченко и др.
Обсуждение докладов пройдет в рамках семи секций: «Теоретические основы криптографии», «Симметричная криптография», «Криптография с открытым ключом и разделение секрета», «Эффективная реализация», «Приложения», «Блокчейн-системы» и «Стеганография».
По итогам форума опубликуют сборник научных материалов участников, который будет размещен в Электронной библиотеке БГУ.
Организатором конференции выступают ФПМИ и НИИ прикладных проблем математики и информатики БГУ.
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