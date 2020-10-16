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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
УЧЕНЫЕ БГУ ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ С БЕЛОРУССКИМИ И РОССИЙСКИМИ КОЛЛЕГАМИ В ОБЛАСТИ СЕМЕЙНОГО ПРАВА
09:20 19.10.2020
Свыше 40 докладов было представлено 16 октября в рамках Международного круглого стола «Семейное право: современные проблемы теории и практики».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, авторами работ выступили представители юридического факультета БГУ, Института переподготовки и повышения квалификации судей, работников прокуратуры и судов, Белорусской нотариальной палаты, Академии управления при президенте, Академии Министерства внутренних дел Беларуси, БИП – Института правоведения, Барановичского государственного университета, Тверского государственного университета, Российского университета дружбы народов, Псковского государственного университета, Ульяновского государственного университета, Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина, Владимирского государственного университета и других, а также представители юридических фирм и судов Беларуси и России.
В научных работах рассмотрены проблемы взаимопроникновения и разграничения семейного, гражданского права и других сфер частноправового регулирования, вопросы правового регулирования личных неимущественных и имущественных отношений в семье, теоретические и практические проблемы защиты семейных прав и прав детей, особенности договорного регулирования семейных отношений, современные подходы в регулировании семейных отношений с участием иностранного элемента.
Материалы круглого стола будут опубликованы в сборнике «Семейное право: современные проблемы теории и практики», который будет доступен в Электронной библиотеке БГУ.
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