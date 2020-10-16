Евразийский банк развития (ЕАБР), являющийся Управляющим средствами Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), перечислил Беларуси финансовый кредит из средств Фонда в объеме 500 млн долларов США.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЕАБР, средства предоставляются сроком до 10 лет с льготным периодом до 5 лет под плавающую процентную ставку (определяется как средняя доходность российских еврооблигаций в долларах США на срок 7 лет).

«Финансовый кредит из средств ЕФСР направлен на поддержку бюджета Беларуси в условиях негативных последствий пандемии COVID-19. Программа правительства и Национального банка Республики Беларусь по противодействию влиянию COVID-19 на экономику, финансовый и социальный сектор, содержащаяся в Заявке властей страны на получение финансового кредита, кроме мер на поддержку системы здравоохранения и населения, также предусматривает реализацию осмотрительной макроэкономической политики, включая консолидацию неприоритетных расходов бюджета, оптимизацию налоговых льгот, продолжение политики по обеспечению рыночных механизмов формирования обменного курса и процентных ставок. В комплексе все эти меры направлены на укрепление долговой устойчивости Беларуси», - говорится в сообщении ЕАБР.