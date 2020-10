МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

НА РЫНОК БЕЛАРУСИ ЧЕРЕЗ БУТБ ПЛАНИРУЕТ ВЫЙТИ ЭСТОНСКАЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ

13:44 16.10.2020 Одна из ведущих деревообрабатывающих компаний Эстонии Barrus AS планирует закупать лесопродукцию в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ). Такая информация была озвучена 15 октября 2020 года по итогам встречи топ-менеджеров Barrus AS с руководством БУТБ, По словам генерального директора Barrus AS Мартти Корка, решение о выходе на белорусский рынок продиктовано, прежде всего, экономическими соображениями. «Любой бизнес стремится к максимизации прибыли и минимизации издержек, и наша компания – не исключение. До сих пор все древесное сырье и пиломатериалы мы закупали в странах-соседях: Латвии, России, Финляндии, Швеции. Причем иногда это был белорусский лес, но завезенный в Эстонию через посредников. Поэтому мы рассматриваем биржу как возможность напрямую работать с белорусскими производителями», – заявил эстонский бизнесмен. В свою очередь председатель правления БУТБ Александр Осмоловский выразил готовность оказать Barrus AS содействие в поиске деловых партнеров, а также предоставить необходимую информацию для успешной работы в Беларуси. «От вас требуется лишь аккредитоваться на бирже и разместить в торговой системе заявку на покупку, а мы поможем найти надежных поставщиков. С нами сотрудничают все лесхозы страны, а также частные лесопилки, поэтому ваша заявка будет в любом случае удовлетворена», – подчеркнул руководитель БУТБ. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, компания Barrus AS также изучает возможность инвестирования в деревообрабатывающую отрасль Беларуси. «Мы заинтересованы в создании здесь высокотехнологичного деревообрабатывающего предприятия, которое бы выпускало ориентированную на экспорт продукцию. Правда, мы пока еще не решили, будет это гринфилд-проект или совместное белорусско-эстонское производство. В любом случае для нас это очень перспективное направление», – отметил Мартти Корк.