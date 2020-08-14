Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал власти Беларуси тщательно расследовать все сообщения о пытках людей в местах задержания и дать гражданам возможность осуществлять свое право на мирное выражение мнений.

В специальном заявлении, с которым выступил от имени главы ООН его пресс-секретарь, говорится, что Гутерриш внимательно следит за развитием событий в Беларуси, где, по сообщениям, власти арестовали сотни демонстрантов, протестующих против результатов президентских выборов, передает пресс-центр новостей ООН.

Поступают также сообщения о том, что задержанные подвергаются пыткам.

Как подчеркнул Генеральный секретарь, «все белорусы должны иметь возможность осуществлять свои гражданские и политические права».

«Они включают мирное выражение своего мнения в соответствии с законом», – заявил Антониу Гутерриш.

Он призвал власти проявлять сдержанность и тщательно расследовать все обвинения в пытках людей, содержащихся под стражей, и в других формах жестокого обращения с ними.

Два дня назад пятеро экспертов ООН по правам человека в собственном заявлении резко осудили применение силы против участников мирных акций протеста и массовые аресты, последовавшие за «неоднозначными» президентскими выборами. Правозащитники призвали международное сообщество «оказать на Беларусь давление», с тем чтобы она прекратила «нападения на собственных граждан». По их словам, на видео, снятых в Беларуси, видно, как милиция и люди в штатском без разбора избивают прохожих, включая детей и волонтеров, оказывающих медицинскую помощь пострадавшим демонстрантам.

А 12 августа с осуждением жестких действий сил безопасности выступила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет. Она призвала Минск «прислушаться» к чаяниям народа, прекратить массовые аресты в стране, а также провести оперативное, независимое и беспристрастное расследование всех заявлений о нарушениях прав человека в ходе предвыборной кампании и в ходе протестов.

В Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) также обеспокоены сообщениями о чрезмерном применении силы против участников акций протеста, в том числе – против несовершеннолетних. Там с одобрением восприняли решение властей Беларуси освободить часть задержанных, включая несовершеннолетних, и выразили готовность оказать поддержку правительству в деле защиты прав детей.

Генеральный секретарь ООН призвал всех белорусов - ради сохранения мира в стране - рассматривать жалобы, связанные с выборами, в форме диалога.