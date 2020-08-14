|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.08.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ГЛАВА ООН ПРИЗВАЛ РАССЛЕДОВАТЬ СООБЩЕНИЯ О ПЫТКАХ В БЕЛАРУСИ
09:51 17.08.2020
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал власти Беларуси тщательно расследовать все сообщения о пытках людей в местах задержания и дать гражданам возможность осуществлять свое право на мирное выражение мнений.
В специальном заявлении, с которым выступил от имени главы ООН его пресс-секретарь, говорится, что Гутерриш внимательно следит за развитием событий в Беларуси, где, по сообщениям, власти арестовали сотни демонстрантов, протестующих против результатов президентских выборов, передает пресс-центр новостей ООН.
Поступают также сообщения о том, что задержанные подвергаются пыткам.
Как подчеркнул Генеральный секретарь, «все белорусы должны иметь возможность осуществлять свои гражданские и политические права».
«Они включают мирное выражение своего мнения в соответствии с законом», – заявил Антониу Гутерриш.
Он призвал власти проявлять сдержанность и тщательно расследовать все обвинения в пытках людей, содержащихся под стражей, и в других формах жестокого обращения с ними.
Два дня назад пятеро экспертов ООН по правам человека в собственном заявлении резко осудили применение силы против участников мирных акций протеста и массовые аресты, последовавшие за «неоднозначными» президентскими выборами. Правозащитники призвали международное сообщество «оказать на Беларусь давление», с тем чтобы она прекратила «нападения на собственных граждан». По их словам, на видео, снятых в Беларуси, видно, как милиция и люди в штатском без разбора избивают прохожих, включая детей и волонтеров, оказывающих медицинскую помощь пострадавшим демонстрантам.
А 12 августа с осуждением жестких действий сил безопасности выступила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет. Она призвала Минск «прислушаться» к чаяниям народа, прекратить массовые аресты в стране, а также провести оперативное, независимое и беспристрастное расследование всех заявлений о нарушениях прав человека в ходе предвыборной кампании и в ходе протестов.
В Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) также обеспокоены сообщениями о чрезмерном применении силы против участников акций протеста, в том числе – против несовершеннолетних. Там с одобрением восприняли решение властей Беларуси освободить часть задержанных, включая несовершеннолетних, и выразили готовность оказать поддержку правительству в деле защиты прав детей.
Генеральный секретарь ООН призвал всех белорусов - ради сохранения мира в стране - рассматривать жалобы, связанные с выборами, в форме диалога.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.08.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 14.08.2020
Курсы в банках
на 17.08.2020
Конвертация в банках
на 17.08.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте