МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БЕЛГИСС И КИТАЙСКАЯ СЕРТИФИЦИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

18:23 14.08.2020 Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» (БелГИСС) и Китайская сертифицирующая компания China Certification & Inspection Group (CCIC) заключили соглашение о сотрудничестве. Как сообщает сайт индустриального парка «Великий камень», соглашение направленно на взаимное признание результатов оценки (подтверждения) соответствия широкой гаммы промышленной продукции: электротехническая продукция; низковольтное оборудование; продукция машиностроения; оборудование информационных технологий и радиосвязи; световое оборудование; компонентов транспорта по параметрам безопасности, электромагнитной совместимости, энергоэффективности, содержанию тяжелых металлов и др.