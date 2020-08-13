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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛГИСС И КИТАЙСКАЯ СЕРТИФИЦИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
18:23 14.08.2020
Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» (БелГИСС) и Китайская сертифицирующая компания China Certification & Inspection Group (CCIC) заключили соглашение о сотрудничестве.
Как сообщает сайт индустриального парка «Великий камень», соглашение направленно на взаимное признание результатов оценки (подтверждения) соответствия широкой гаммы промышленной продукции: электротехническая продукция; низковольтное оборудование; продукция машиностроения; оборудование информационных технологий и радиосвязи; световое оборудование; компонентов транспорта по параметрам безопасности, электромагнитной совместимости, энергоэффективности, содержанию тяжелых металлов и др.
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