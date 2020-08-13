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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И КИТАЙ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В АПК
16:10 14.08.2020
В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси в режиме видеоконференции состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве в сельскохозяйственной сфере с Китаем в рамках проекта индустриального парка международного сотрудничества (район Цаофэйдянь) и реализации инициативы «Один пояс – один путь».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, документ предполагает заключение контрактов по взаимным поставкам продукции, инвестиционное сотрудничество и участие в совместных проектах на территории как Беларуси, так и Китая.
Напомним, что в апреле 2020 года также в режиме видеоконференции был подписан меморандум о намерениях по стратегическому сотрудничеству в области сельского хозяйства с Рабочим комитетом китайской ассоциации малых и средних предприятий в рамках реализации инициативы «один пояс — один путь». В рамках данного документа прорабатываются вопросы организации поставок белорусской сельскохозяйственной продукции в зоны свободной торговли отдельных провинций Китая на преференциальных условиях, развития электронной торговли.
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