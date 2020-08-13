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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЭКСПЕРТЫ ООН: БЕЛАРУСЬ ДОЛЖНА ПРЕКРАТИТЬ НАПАДЕНИЯ НА МИРНЫХ ДЕМОНСТРАНТОВ


13:20 14.08.2020

Эксперты ООН по правам человека резко раскритиковали власти Беларусь за насилие со стороны милиции в отношении мирных демонстрантов и журналистов, а также крупномасштабные задержания после неоднозначных президентских выборов и призвали международное сообщество оказать давление на Беларусь, чтобы прекратить нападения на своих собственных граждан.

"Мы возмущены насилием полиции по отношению к мирным демонстрантам и журналистам, - заявили эксперты ООН. - Похоже, силы безопасности не стремятся к диалогу с протестующими и не позволяют им реализовать свое право на свободу мирных собраний".

На видеозаписях также видно, как сотрудники милиции по борьбе с массовыми беспорядками и люди в штатском без разбора избивают прохожих, в том числе несовершеннолетних и волонтеров-медиков, сообщает пресс-центр новостей ООН.

Эксперты заявили, что вместо того, чтобы приложить усилия по налаживанию диалога для прекращения послевыборного кризиса, "власти заинтересованы лишь в быстром разгоне протестов и аресте как можно большего числа людей". По меньшей мере 6700 человек были задержаны, несмотря на то, что демонстрации в основном носили мирный характер. Эксперты выразили обеспокоенность по поводу того, что многие из задержанных, как было сообщено, во время задержания подвергались избиениям или иным видам жестокого обращения.

Реакция сил безопасности на мирные протесты была очень жестокой с частым применением чрезмерной и неизберательной силы. Около 300 человек получили ранения, двое погибли. Фактические потери могут быть выше, поскольку местонахождение десятков людей, задержанных милицией, остается неизвестным.

Протесты были вызваны достоверными сообщениями о систематических несоответствиях и нарушениях международных избирательных стандартов, которые омрачили президентские выборы.

"Ни при каких обстоятельствах нельзя подвергать кого-либо физическому насилию или уголовному задержанию за мирное участие в акции протеста", - заявили эксперты ООН.

Они также выразили озабоченность по поводу того, что свобода выражения мнений значительно ограничена. По крайне мере 50 журналистов, блогеров, правозащитников и активистов были задержаны и подвергались преследованиям за последние недели, а некоторым из них грозит возбуждение уголовных дел по обвинению в разжигании общественных беспорядков. В день выборов и в последующие дни доступ в интернет был частично или полностью ограничен по всей стране. Из-за перебоев в работе интернета белорусы оказались в информационном вакууме, в то время как многие социальные сети и новостные сайты были заблокированы.

"Отключение явно преследует политическую цель: подавить право людей в Беларуси на доступ к информации и коммуникации во время растущих протестов. Эта мера по своей сути несоразмерна и несовместима со свободой выражения мнения", - заявили эксперты.

По мнению экспертов, граждане Беларуси не могут в полной мере реализовать свое право прямо или косвенно участвовать в политической и общественной жизни, если они не могут осуществлять другие права человека, такие как право на мирные собрания и ассоциации, право на свободу выражения мнений и право на информацию.

"Правительство Беларуси невосприимчиво к любым призывам, включая наш собственный, прекратить репрессии против мирных демонстрантов", - сказали они.

"Мы призываем международное сообщество усилить давление на правительство Беларуси, чтобы оно прекратило жестокие нападения на своих граждан, которые осуществляют свои основные права, - заявили они. - Мы призываем к полному уважению прав человека и к ответственности за насилие против протестующих".
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