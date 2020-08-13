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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ИЗ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ПРЕЗИДЕНТА ПРОФИНАНСИРУЮТ ОТДЫХ ДЕТЕЙ ИЗ ЕГИПТА В "ЗУБРЕНКЕ"
09:26 14.08.2020
Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым предусматривается выделение средств из резервного фонда президента на финансирование расходов по организации отдыха и оздоровления 18 детей из Египта в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок" в августе 2020 года.
В программу пребывания детей включены санаторно-оздоровительные услуги на базе лагеря и экскурсионно-культурные мероприятия в Минске и регионах.
«Приглашение детей из Египта будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в гуманитарно-образовательной сфере, популяризации истории и культуры Беларуси, а также укреплению позитивного имиджа нашей страны за рубежом», - говорится в комментарии пресс-службы президента.
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