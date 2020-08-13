Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым предусматривается выделение средств из резервного фонда президента на финансирование расходов по организации отдыха и оздоровления 18 детей из Египта в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок" в августе 2020 года.

В программу пребывания детей включены санаторно-оздоровительные услуги на базе лагеря и экскурсионно-культурные мероприятия в Минске и регионах.

«Приглашение детей из Египта будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в гуманитарно-образовательной сфере, популяризации истории и культуры Беларуси, а также укреплению позитивного имиджа нашей страны за рубежом», - говорится в комментарии пресс-службы президента.