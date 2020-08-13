Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) представило Беларуси итоговый отчет миссии по комплексной оценке развития национальной инфраструктуры ядерной энергетики (INIR 3), которая работала в Беларуси с 24 февраля по 4 марта.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэнерго, отчет содержит предложения и рекомендации по дальнейшему совершенствованию национальной ядерной инфраструктуры, а также хорошие практики, которые пополнят базу знаний мирового ядерного сообщества и будут использованы другими странами при реализации ядерных энергетических программ.

Беларусь уведомила Международное агентство по атомной энергии о готовности размещения данного отчета в открытом доступе, соответствующая нота 12 августа 2020 года направлена в секретариат МАГАТЭ.