22 октября 2020 г. для Беларуси вступит в силу Марракешский договор об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям.

Органом, ответственным за координацию деятельности по реализации Марракешского договора, является Государственный комитет по науке и технологиям.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальный центр интеллектуальной собственности, действие Марракешского договора распространяется на объекты авторского права – произведения науки, литературы, искусства, выраженные в форме текста, нотной записи или связанных с ними иллюстраций, будь то опубликованные или иным образом доведенные до всеобщего сведения с помощью любых средств информации, включая книги в бумажном и электронном формате, аудиокниги, а также связанные с произведениями объекты смежных прав, в том числе исполнения и фонограммы (звукозаписи), что позволит сделать произведения более доступными.

Присоединение к Марракешскому договору позволит облегчить доступ к произведениям и их использование лицам с ограниченными способностями воспринимать печатную информацию, в том числе слепым, лицам с нарушениями зрения, лицам, испытывающим проблемы с чтением, включая дислексию, а также физические проблемы, включающие в себя невозможность удерживать книгу или обращаться с ней, фокусировать или двигать глазами обычным образом, в том числе церебральный паралич, двигательные и нейродегенеративные заболевания.

Реализация Марракешского договора направлена на обеспечение возможности данной категории граждан участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, реализовывать право на образование и возможности проведения научных исследований. Присоединение Республики Беларусь к данному договору способствует развитию интеллектуального и трудового потенциала, а также в целом социальной интеграции и повышению качества жизни указанной категории граждан.

Марракешский договор предусматривает возможность правомерного изготовления и распространения экземпляров произведений в доступных форматах для лиц с ограниченными способностями воспринимать печатную информацию без получения разрешения автора или иного правообладателя.

Под доступным форматом понимается формат, обеспечивающий лицам с ограниченными способностями воспринимать печатную информацию такой же реальный и удобный доступ, как и лицам без подобных ограничений восприятия печатной информации. При этом изготавливаемые в доступном формате экземпляры должны сохранять целостность оригинального произведения с учетом потребностей данной категории лиц и изменений, необходимых для того, чтобы сделать произведение доступным для них.

На осуществление действий, непосредственно направленных на изготовление и распространение произведений в доступных форматах, в Республике Беларусь уполномочены библиотеки, учреждения образования и общественные объединения инвалидов, оказывающие на некоммерческой основе услуги в сфере образования или доступа к информации лицам с ограниченными способностями воспринимать визуальную информацию. Кроме того, иные заинтересованные могут быть уполномочены на осуществление указанных действий постановлением Совета Министров Республики Беларусь.

Марракешским договором также предусмотрена возможность правомерного экспорта уполномоченными органами экземпляров произведений в доступных форматах для данной категории граждан, а также право таких лиц и уполномоченных органов на импорт произведений в доступных форматах без получения разрешения автора или иного правообладателя в целях трансграничного обмена такими экземплярами.

Реализации Марраешского договора, а также реализации прав лиц с ограниченными способностями воспринимать печатную информацию, будет способствовать вступление библиотек, учреждений образования и общественных объединения инвалидов в Консорциум доступных книг (ABC), деятельность которого направлена на обеспечение распространения во всем мире книг в доступном формате, в том числе выполненные шрифтом Брайля, в аудиоформате и напечатанных крупным шрифтом.

Реализация положений Марракешского договора будет содействовать обогащению фондов библиотек, учреждений образования и общественных объединений инвалидов произведениями в специальных доступных форматах, совершенствованию их материально-технической базы для целей образования и профессиональной подготовки лиц с ограниченными способностями воспринимать печатную информацию.