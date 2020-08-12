ОАО «Минский автомобильный завод» – управляющая компания холдинга «Белавтомаз» поставило первую партию автобусов с кондиционером в Екатеринбург (Россия).

Как сообщает пресс-служба посольства Беларуси в России, автобусы поступили в адрес ЕМУП «Гортранс» в соответствии с обязательствами по изготовлению и поставке которых МАЗ взял на себя еще в апреле 2020 г.

Автобусы повышенной комфортности пополнили парк автобусного предприятия на улице Зоологической. В город пришли четыре машины, остальные пять планируется доставить в ближайшие недели.