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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПЕРВАЯ ПАРТИЯ НОВЫХ АВТОБУСОВ МАЗ ПОСТАВЛЕНА В ЕКАТЕРИНБУРГ
11:23 13.08.2020
ОАО «Минский автомобильный завод» – управляющая компания холдинга «Белавтомаз» поставило первую партию автобусов с кондиционером в Екатеринбург (Россия).
Как сообщает пресс-служба посольства Беларуси в России, автобусы поступили в адрес ЕМУП «Гортранс» в соответствии с обязательствами по изготовлению и поставке которых МАЗ взял на себя еще в апреле 2020 г.
Автобусы повышенной комфортности пополнили парк автобусного предприятия на улице Зоологической. В город пришли четыре машины, остальные пять планируется доставить в ближайшие недели.
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