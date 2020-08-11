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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


МАКЕЙ РАССКАЗАЛ ПО ТЕЛЕФОНУ МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЛАТВИИ СВОЮ ВЕРСИЮ ПРОИСХОДЯЩИХ В БЕЛАРУСИ СОБЫТИЙ


13:54 12.08.2020

12 августа 2020 г. состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с главой МИД Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

«Коллега В. Макея был детально проинформирован о складывающейся в Беларуси обстановке после президентских выборов и о попытках внешнего вмешательства во внутриполитическую ситуацию в стране», - говорится в сообщении белорусского внешнеполитического ведомства.

Э. Ринкевичс, в свою очередь, изложил видение латвийской стороны на происходящие процессы.

«Главы внешнеполитических ведомств также обсудили перспективы развития отношений по линии Беларусь – ЕС. Констатирована важность сохранения каналов коммуникации и дальнейшего поддержания диалога между Минском и Брюсселем на различных уровнях», - заявили в МИД.
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