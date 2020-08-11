Сенатор США Крис Мерфи предложил не назначать посла США в Беларуси в связи с жестким подавлением протестов Лукашенко после выборов. Об этом он написал в Twitter.

"Трамп хочет восстановить дипломатические отношения с Беларусью. Кандидатура посла ожидает согласования Сенатом. Прямо сейчас это было бы огромной ошибкой. Это выглядело бы как поддержка репрессий Лукашенко. Сенат должен отменить это назначение", - написал Крис Мерфи.