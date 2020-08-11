|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|12.08.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В США ПРЕДЛАГАЮТ НЕ НАЗНАЧАТЬ ПЕРВОГО ЗА 12 ЛЕТ ПОСЛА В БЕЛАРУСИ
10:32 12.08.2020
Сенатор США Крис Мерфи предложил не назначать посла США в Беларуси в связи с жестким подавлением протестов Лукашенко после выборов. Об этом он написал в Twitter.
"Трамп хочет восстановить дипломатические отношения с Беларусью. Кандидатура посла ожидает согласования Сенатом. Прямо сейчас это было бы огромной ошибкой. Это выглядело бы как поддержка репрессий Лукашенко. Сенат должен отменить это назначение", - написал Крис Мерфи.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 12.08.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 11.08.2020
Курсы в банках
на 12.08.2020
Конвертация в банках
на 12.08.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте