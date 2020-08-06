МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ЛУКАШЕНКО И ПУТИН ОБСУДИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ НЕДАВНЕЕ ЗАДЕРЖАНИЕ В БЕЛАРУСИ 33 РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН

14:02 07.08.2020 7 августа состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Александром Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба российского президента. Согласно информации, обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития братских российско-белорусских отношений. Проведен обмен мнениями в связи с недавним задержанием на территории Республики 33 российских граждан. «Выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран. Подчеркнуто, что российская сторона заинтересована в сохранении в Беларуси стабильной внутриполитической ситуации и проведении предстоящих президентских выборов в спокойной обстановке», - говорится в сообщении.