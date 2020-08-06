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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЛУКАШЕНКО И ПУТИН ОБСУДИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ НЕДАВНЕЕ ЗАДЕРЖАНИЕ В БЕЛАРУСИ 33 РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН
14:02 07.08.2020
7 августа состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Александром Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба российского президента.
Согласно информации, обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития братских российско-белорусских отношений. Проведен обмен мнениями в связи с недавним задержанием на территории Республики 33 российских граждан.
«Выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран. Подчеркнуто, что российская сторона заинтересована в сохранении в Беларуси стабильной внутриполитической ситуации и проведении предстоящих президентских выборов в спокойной обстановке», - говорится в сообщении.
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