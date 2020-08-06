МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

МАКЕЙ РАССКАЗАЛ ВРЕМЕННОМУ ПОВЕРЕННОМУ В ДЕЛАХ США О СИТУАЦИИ С ВЫБОРАМИ В БЕЛАРУСИ

12:42 07.08.2020 7 августа министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей принял Временного поверенного в делах США в Республике Беларусь Джеффри Джука. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе состоявшейся беседы стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-американских отношений. Министр проинформировал собеседника об актуальной ситуации в Беларуси в связи с проведением президентских выборов.