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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МАКЕЙ РАССКАЗАЛ ВРЕМЕННОМУ ПОВЕРЕННОМУ В ДЕЛАХ США О СИТУАЦИИ С ВЫБОРАМИ В БЕЛАРУСИ
12:42 07.08.2020
7 августа министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей принял Временного поверенного в делах США в Республике Беларусь Джеффри Джука.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе состоявшейся беседы стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-американских отношений.
Министр проинформировал собеседника об актуальной ситуации в Беларуси в связи с проведением президентских выборов.
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