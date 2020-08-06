СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» совместно с администрацией индустриального парка «Великий камень» 6 августа провели специализированный онлайн-форум «Индустриальный парк «Великий камень» – беспрецедентные условия для развития азиатского бизнеса» для представителей деловых кругов Южной Кореи, Японии, Сингапура и других стран Юго-Восточной Азии.

Как сообщает сайт ИП «Великий камень», Онлайн-мероприятие собрало более 30 представителей торгово-промышленных палат, бизнес-ассоциаций, промышленных компаний, бизнес-образования, консалтинговых компаний, юридических организаций.

Основными темами для обсуждения стали преимущества реализации инвестиционных проектов на территории парка, условия предоставления резидентам преференций и льгот, этапы и направления строительства инфраструктуры, планы по дальнейшему развитию парка. Также обсуждались создаваемые в Беларуси возможности для иностранных инвесторов и перспективные направления для инвестирования. Участники смогли ознакомиться с опытом ведения бизнеса в парке и открывающимися логистическими и финансовыми возможностями для развития.

В качестве спикеров приняли участие представители Национального агентства инвестиций и приватизации, администрации индустриального парка «Великий камень», СЗАО «Компания по развитию индустриального парка», а также компании-резидента индустриального парка «Великий камень» - ООО «Международная технологическая компания «Интеллектуальное оборудование».

Вебинар стал частью проводимой для различных регионов мира серии онлайн-мероприятий, посвященных развитию индустриального парка.