МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

МАКЕЙ ОБСУДИЛ С ПОСЛОМ РОССИИ ВОПРОСЫ БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ В РЯДЕ СФЕР

14:00 06.08.2020 Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 6 августа встретился с послом Российской Федерации в Республике Беларусь Дмитрием Мезенцевым. «В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы белорусско-российских отношений в ряде сфер, тематика интеграционного взаимодействия, ход избирательной кампании в Беларуси. В данном контексте стороны также обсудили тему участия российских представителей в миссии СНГ по наблюдению за выборами в Республике Беларусь», - говорится в сообщении белорусского МИДа.