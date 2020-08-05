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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МАКЕЙ ОБСУДИЛ С ПОСЛОМ РОССИИ ВОПРОСЫ БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ В РЯДЕ СФЕР
14:00 06.08.2020
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 6 августа встретился с послом Российской Федерации в Республике Беларусь Дмитрием Мезенцевым.
«В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы белорусско-российских отношений в ряде сфер, тематика интеграционного взаимодействия, ход избирательной кампании в Беларуси. В данном контексте стороны также обсудили тему участия российских представителей в миссии СНГ по наблюдению за выборами в Республике Беларусь», - говорится в сообщении белорусского МИДа.
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