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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ АПК БЕЛАРУСИ ПРЕЗЕНТОВАН В НИГЕРИИ
12:13 06.08.2020
Посол Беларуси в Федеративной Республике Нигерия Вячеслав Бриль 5 августа обсудил с министром сельского хозяйства и развития сельских районов Нигерии Сабо Наноно вопросы расширения белорусско-нигерийского сотрудничества в области сельского хозяйства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе встречи состоялась презентация экспортного потенциала агропромышленного комплекса Беларуси.
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