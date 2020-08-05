МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ АПК БЕЛАРУСИ ПРЕЗЕНТОВАН В НИГЕРИИ

12:13 06.08.2020 Посол Беларуси в Федеративной Республике Нигерия Вячеслав Бриль 5 августа обсудил с министром сельского хозяйства и развития сельских районов Нигерии Сабо Наноно вопросы расширения белорусско-нигерийского сотрудничества в области сельского хозяйства. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе встречи состоялась презентация экспортного потенциала агропромышленного комплекса Беларуси.