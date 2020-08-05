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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЛУКАШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ОБСУДИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ ПОДГОТОВКУ К ПРОВЕДЕНИЮ ОСЕНЬЮ ТЕКУЩЕГО ГОДА В ГРОДНО ТРЕТЬЕГО ФОРУМА РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ И УКРАИНЫ
18:13 05.08.2020
Александр Лукашенко и президент Украины Владимир Зеленский обсудили 5 августа по телефону подготовку к проведению осенью текущего года в Гродно третьего Форума регионов Беларуси и Украины.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, отмечена необходимость приложить максимум усилий для того, чтобы это мероприятие дало весомые практические результаты, послужило активизации сотрудничества.
Александр Лукашенко и Владимир Зеленский также обсудили эпидемиологическую ситуацию в странах, меры по борьбе с распространением коронавируса, обменялись накопленным в этом плане опытом.
Речь также шла об усилении пограничного контроля на белорусско-украинской границе и активизации взаимодействия между пограничными ведомствами.
Владимир Зеленский затронул в разговоре вопрос о задержанных в Беларуси боевиках. Он проинформировал, что они участвовали в боевых действиях на Донбассе, и украинская прокуратура ведет расследование по данным фактам. Александр Лукашенко, в свою очередь, отметил, что правоохранительные органы будут сотрудничать по этому вопросу в рамках подписанных с Россией и Украиной международных соглашений.
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