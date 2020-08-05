|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|05.08.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ИНДИЯ АКТИВИЗИРУЮТ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИННОВАЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
17:12 05.08.2020
Беларусь и Индия планируют активизировать научно-техническое и инновационное сотрудничество, в том числе в сфере информационно-коммуникационных технологий, медицины и фармации, энергетики, агротехнологий, защиты окружающей среды. Такая информация прозвучала на заседании межправительственной белорусско-индийской комиссии по сотрудничеству в области науки и техники в режиме видеоконференции.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, в ходе заседания стороны обсудили работу Совместного центра демонстрации технологий на базе Международного центра перспективных исследований порошковой металлургии и новых материалов в Хайдерабаде и рассмотрели ход реализации меморандума о взаимопонимании между Национальной академией наук Беларуси и Индийской национальной академией наук.
По итогам заседания утверждена Исполнительная программа белорусско-индийского научно-технического сотрудничества на 2020-2022 годы, достигнуты договоренности о проведении очередного конкурса белорусско-индийских научно-технических проектов в мае 2021 года.
Белорусско-индийское научно-техническое взаимодействие осуществляется в соответствии с соглашением между правительствами Беларуси и Индии о сотрудничестве в области науки и техники от 1993 года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.08.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 05.08.2020
Курсы в банках
на 05.08.2020
Конвертация в банках
на 05.08.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте