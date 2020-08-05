Беларусь и Индия планируют активизировать научно-техническое и инновационное сотрудничество, в том числе в сфере информационно-коммуникационных технологий, медицины и фармации, энергетики, агротехнологий, защиты окружающей среды. Такая информация прозвучала на заседании межправительственной белорусско-индийской комиссии по сотрудничеству в области науки и техники в режиме видеоконференции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, в ходе заседания стороны обсудили работу Совместного центра демонстрации технологий на базе Международного центра перспективных исследований порошковой металлургии и новых материалов в Хайдерабаде и рассмотрели ход реализации меморандума о взаимопонимании между Национальной академией наук Беларуси и Индийской национальной академией наук.

По итогам заседания утверждена Исполнительная программа белорусско-индийского научно-технического сотрудничества на 2020-2022 годы, достигнуты договоренности о проведении очередного конкурса белорусско-индийских научно-технических проектов в мае 2021 года.

Белорусско-индийское научно-техническое взаимодействие осуществляется в соответствии с соглашением между правительствами Беларуси и Индии о сотрудничестве в области науки и техники от 1993 года.