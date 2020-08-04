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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


УТВЕРЖДЕНЫ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТПРОЕКТА В СФЕРЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В БЕЛАРУСИ


13:24 05.08.2020

Указом № 296 от 3 августа 2020 г. утверждены международные договоры о реализации инвестиционного проекта в сфере повышения энергоэффективности в Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, документ разработан с целью выполнения внутригосударственных процедур по вступлению в силу подписанных с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) финансовых соглашений для реализации инвестиционного проекта «Расширение устойчивого энергопользования» (инвестпроект).

Для выполнения инвестпроекта, рассчитанного на 2020-2025 годы, привлекаются заемные средства в сумме 180 млн евро от МБРР и ЕИБ в равных долях. Еще 3,65 млн долларов в виде грантовых средств выделены Глобальным экологическим фондом.

В рамках инвестпроекта планируется осуществить строительство (реконструкцию) 35 котельных организаций жилищно-коммунального хозяйства с обеспечением использования на них древесного топлива. В Гродненской и Могилевской областях также будут реализованы мероприятия по комплексной тепловой модернизации 249 многоквартирных жилых домов с привлечением средств населения. На них планируется выделить около 63,8 млн евро.

Указом, опубликованном сегодня на Национальном правовом интернет-портале, утверждаются подписанные финансовые соглашения с МБРР и ЕИБ, распределяются суммы кредитных средств между облисполкомами в зависимости от количества реализуемых мероприятий, определяются исполнительная и ответственные за реализацию проекта организации, механизм возврата кредитных ресурсов и предоставление налоговых льгот при реализации инвестпроекта.

Данный инвестпроект подготовлен в развитие работ по замещению использования дорогостоящего импортируемого природного газа местным древесным топливом для теплоснабжения и по реализации указа от 4 сентября 2019 г. № 327 «О повышении энергоэффективности многоквартирных жилых домов».

Для популяризации преимуществ снижения теплопотребления в многоквартирных жилых домах и создания условий для участия граждан и юридических лиц в этом процессе в средствах массовой информации, социальных сетях, на информационных стендах и других ресурсах проводятся акции. Более чем на 80 площадках городов страны тиражируются билборды, распространяются тематические листовки и открытки. На сайте Департамента по энергоэффективности создан раздел «Тепловая модернизация жилых домов». Если до начала проведения этих работ и работы с населением с участием исполнительной власти на местах в стране не было согласных собственников многоквартирного жилищного фонда внедрять энергоэффективные мероприятия, то сейчас таких домов в Гродненской и Могилевской областях уже более десятка.
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