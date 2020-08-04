Направления дальнейшего сотрудничества обсудили 4 августа 2020 года в ходе видеоконференции представители ОАО «Гомсельмаш», АО «Росагролизинг» и ЗАО СП «Брянсксельмаш».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ОАО «Гомсельмаш» — управляющая компания холдинга, участники встречи также обсудили текущие вопросы обеспечения поставок до конца года техники ОАО «Гомсельмаш» и ЗАО СП «Брянсксельмаш» потребителям.

Первый заместитель генерального директора АО «Росагролизинг» Александр Сучков отметил, что техника производства ОАО «Гомсельмаш» и ЗАО СП «Брянсксельмаш» пользуется высоким спросом у российских аграриев, а также высказал пожелание максимально ускорить отгрузку техники потребителям под имеющиеся заявки к сезону.

Со стороны ОАО «Гомсельмаш» прозвучало, что все имеющиеся заявки на технику производства ОАО «Гомсельмаш» и ЗАО СП «Брянсксельмаш» будут обеспечены в полном объеме и в срок.