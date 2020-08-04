ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
05.08.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


МИНИСТРЫ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ БЕЛАРУСИ И ЛИТВЫ ОБСУДИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ ТЕМУ СТРОИТЕЛЬСТВА БЕЛАЭС И ВЫБОРОВ


10:19 05.08.2020

По инициативе литовской стороны 4 августа 2020 г. состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем и Литвы Линасом Линкявичусом.

Л. Линкявичус проинформировал, что с учетом улучшения эпидемиологической ситуации возобновляется авиационное сообщение между Беларусью и Литвой.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе беседы министры также затронули тему строительства Белорусской АЭС. В. Макей заявил, что Беларусь как наиболее пострадавшее от чернобыльской катастрофы государство исходит из обеспечения максимальной безопасности станции и готова продолжить взаимодействие по данной проблематике с компетентными международными организациями. Об этом уведомлена Европейская комиссия и страны-члены Европейского Союза.

В рамках обсуждения избирательной тематики В. Макей подчеркнул, что руководство Беларуси заинтересовано в обеспечении спокойного хода избирательной кампании без какого бы то ни было вмешательства извне. Обратил внимание собеседника на то, что все действия внутри страны будут оцениваться и рассматриваться исключительно через призму соответствия национальному законодательству. Вместе с тем власти Беларуси будут вынуждены принимать адекватные меры реагирования в случае появления угрозы государственности Беларуси.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.08.2020
валюта курс
EUR 2.8764
USD 2.4394
RUB 3.3218
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.08.2020
валюта курс +/-
EUR 2.8764 -0.0007
USD 2.4394 -0.0081
RUB 3.3218 +0.0221
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.08.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8800 2.8900
USD 2.4450 2.4550
RUB 3.3220 3.3320
подробнее

Конвертация в банках
на 05.08.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1730 1.1820
EUR/RUB 86.4000 86.9700
USD/RUB 73.3000 73.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте