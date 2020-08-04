По инициативе литовской стороны 4 августа 2020 г. состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем и Литвы Линасом Линкявичусом.

Л. Линкявичус проинформировал, что с учетом улучшения эпидемиологической ситуации возобновляется авиационное сообщение между Беларусью и Литвой.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе беседы министры также затронули тему строительства Белорусской АЭС. В. Макей заявил, что Беларусь как наиболее пострадавшее от чернобыльской катастрофы государство исходит из обеспечения максимальной безопасности станции и готова продолжить взаимодействие по данной проблематике с компетентными международными организациями. Об этом уведомлена Европейская комиссия и страны-члены Европейского Союза.

В рамках обсуждения избирательной тематики В. Макей подчеркнул, что руководство Беларуси заинтересовано в обеспечении спокойного хода избирательной кампании без какого бы то ни было вмешательства извне. Обратил внимание собеседника на то, что все действия внутри страны будут оцениваться и рассматриваться исключительно через призму соответствия национальному законодательству. Вместе с тем власти Беларуси будут вынуждены принимать адекватные меры реагирования в случае появления угрозы государственности Беларуси.