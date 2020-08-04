На базе Вятской государственной сельскохозяйственной академии в Курской области 31 июля открылся новый учебный класс МТЗ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МТЗ, учебная площадка в Курской области, несмотря на пандемию, была создана в рекордно короткие сроки и получила в подарок современный трактор BELARUS-1523.4.

Машина соответствует экологическому стандарту Stage III и оснащена системой Common rail, используемой на всех европейских тракторах. Это позволит будущим выпускникам Вятской ГСХА ознакомиться с передовыми технологиями сельского хозяйства и в перспективе работать как на отечественной, так и на импортной технике. От имени ОАО «МТЗ» трактор вручил генеральный директор ТПК МТЗ-Татарстан Константин Анисимов.

С открытием учебного класса BELARUS студенты инженерного факультета аграрного вуза российского региона получили возможность совершенствовать практические навыки на технике Минского тракторного завода.

Кроме того, как отмечает Минсельхозпрод РФ, в новой учебной аудитории смогут повысить квалификацию сотни действующих специалистов вятских сельхозпредприятий.