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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛОРУССКИЕ СТАРТАПЫ МОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ВСЕМИРНОЙ ТУРИСТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
14:39 04.08.2020
Всемирная туристская организация запускает новый конкурс стартапов в рамках достижения Целей устойчивого развития.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном агентстве по туризму, конкурс открыт не только для новаторов в сфере туризма. Любые стартапы со всего мира приглашаются к участию. Белорусские стартапы также могут принять участие.
«Межотраслевой характер туризма уникален. Как сектор, он затрагивает почти каждую часть наших экономик и наших обществ. Этот конкурс объединит все отрасли вокруг усилий по достижению Целей в области устойчивого развития и поставит инновации и устойчивость в центр восстановления мировой экономики», - прокомментировал генеральный секретарь ЮНВТО Зураб Пололикашвики.
Заявки принимаются до 20 сентября 2020 года. Победителей объявят в ноябре.
Ознакомиться более подробно с информацией о конкурсе стартапов и подать заявку можно на сайте Всемирного конкурса стартапов.
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