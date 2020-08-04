Всемирная туристская организация запускает новый конкурс стартапов в рамках достижения Целей устойчивого развития.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном агентстве по туризму, конкурс открыт не только для новаторов в сфере туризма. Любые стартапы со всего мира приглашаются к участию. Белорусские стартапы также могут принять участие.

«Межотраслевой характер туризма уникален. Как сектор, он затрагивает почти каждую часть наших экономик и наших обществ. Этот конкурс объединит все отрасли вокруг усилий по достижению Целей в области устойчивого развития и поставит инновации и устойчивость в центр восстановления мировой экономики», - прокомментировал генеральный секретарь ЮНВТО Зураб Пололикашвики.

Заявки принимаются до 20 сентября 2020 года. Победителей объявят в ноябре.

Ознакомиться более подробно с информацией о конкурсе стартапов и подать заявку можно на сайте Всемирного конкурса стартапов.