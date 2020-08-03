Украина продлевает ограничительные меры в пунктах пропуска, но не во всех.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госпогранкомитете Беларуси, с 7 июля на направлении «Мохро»-«Дольск» возобновился пропуск транспорта и пешеходное сообщение. В остальных же украинских пунктах пропуска, расположенных в зоне ответственности Пинского погранотряда, до 31 августа продолжают действовать ограничительные меры.

По информации, размещенной на сайте Минздрава Украины, с 1 августа Беларусь внесена в «зеленый» список по коронавирусу. Согласно указанным данным, при въезде в страну-соседку из Беларуси не требуется ПЦР-тест и 14 дневная изоляция, однако по возвращении из Украины Минздрав Беларуси требует соблюдать необходимые карантинные меры.