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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ГРУППА ЭКСПЕРТОВ ENSREG ИЗУЧИТ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО ИТОГАМ СТРЕСС-ТЕСТОВ БЕЛАЭС


15:14 03.08.2020

В Госатомнадзоре 31 июля 2020 года состоялась видеоконференция с представителями Европейской комиссии и Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG) по вопросам подготовки и проведения партнерского обзора Национального плана действий по итогам стресс-тестов Белорусской АЭС.

С белорусской стороны в мероприятии также приняли участие представители Министерства иностранных дел, Министерства энергетики и ГП «Белорусская АЭС».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госатомнадзоре, в ходе мероприятия стороны обсудили административные вопросы организации и проведения партнерского обзора, который предполагает изучение Национального плана группой экспертов ENSREG во главе с руководителем регулирующего органа ядерной безопасности Финляндии Петтери Тииппана, формирование вопросов к Национальному плану, ответы на них белорусской стороны, технические консультации европейских экспертов с белорусскими коллегами, визит экспертов ENSREG в Беларусь с посещением Белорусской АЭС, а также подготовку соответствующего отчета о партнерском обзоре.

Стресс-тесты Белорусской АЭС проведены в 2016 году. В свете уроков аварии на японской АЭС «Фукусима-Дайичи» изучены возможности Белорусской АЭС противостоять экстремальным неблагоприятным природным воздействиям и их сочетанию (землетрясения, цунами, наводнения и проч.).

Национальное рассмотрение результатов стресс-тестов БелАЭС проведено в 2017 году и завершилось подготовкой Национального доклада.

Партнерская проверка результатов стресс-тестов БелАЭС проведена ENSREG в 2017-2018 годах. Дефицитов безопасности (несоответствий требованиям белорусских нормативных правовых актов, основанных на стандартах безопасности МАГАТЭ) не обнаружено. Экспертами ENSREG предложен ряд рекомендаций в контексте непрерывного повышения безопасности, которые касаются запасов безопасности сверх установленных нормативными документами и стандартами безопасности требований.

По итогам проведения стресс-тестов БелАЭС в 2019 году подготовлен соответствующий Национальный план действий.

В 2020 году Беларусь в добровольном порядке согласилась на проведение со стороны ENSREG партнерского обзора Национального плана.
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