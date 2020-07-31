Польская авиакомпания LOT возобновила полеты в Национальный аэропорт Минск.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе аэропорта, 2 августа в Минск из Варшавы прибыл рейс польской авиакомпании LOT Polish Airlines.

Борт Embraer Е-170 приземлился в белорусской столице в 13:45, и уже в 14:35 вылетил обратно в Варшаву. Вынужденная пауза в полетной программе LOT из-за COVID-19 продолжалась с 14 марта 2020 года.

В августе-сентябре на линии Варшава-Минск-Варшава планируется выполнение 4 рейсов в неделю: в августе - вторник, четверг, пятница и воскресенье, в сентябре – понедельник, среда, пятница и воскресенье. Обращаем внимание, что в расписании возможны изменения.

LOT Polish Airlines, одна из старейших авиакомпаний Европы, начала осуществлять регулярные полеты в Минск еще в сентябре 1992 года.