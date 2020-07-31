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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПОЛЬСКАЯ АВИАКОМПАНИЯ LOT ВОЗОБНОВИЛА ПОЛЕТЫ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ АЭРОПОРТ МИНСК
10:37 03.08.2020
Польская авиакомпания LOT возобновила полеты в Национальный аэропорт Минск.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе аэропорта, 2 августа в Минск из Варшавы прибыл рейс польской авиакомпании LOT Polish Airlines.
Борт Embraer Е-170 приземлился в белорусской столице в 13:45, и уже в 14:35 вылетил обратно в Варшаву. Вынужденная пауза в полетной программе LOT из-за COVID-19 продолжалась с 14 марта 2020 года.
В августе-сентябре на линии Варшава-Минск-Варшава планируется выполнение 4 рейсов в неделю: в августе - вторник, четверг, пятница и воскресенье, в сентябре – понедельник, среда, пятница и воскресенье. Обращаем внимание, что в расписании возможны изменения.
LOT Polish Airlines, одна из старейших авиакомпаний Европы, начала осуществлять регулярные полеты в Минск еще в сентябре 1992 года.
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