По официальной информации, поступившей от латвийских пограничников, в автодорожном пункте пропуска Патерниеки (с белорусской стороны – Григоровщина) с 3 августа начинается реконструкция.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госпогранкомитете, на въезд в Латвию оформление будет вестись по трем полосам из пяти, на выезд – по двум из четырех.

В ведомстве обращают внимание, что из-за проводимых работ в латвийском пункте пропуска возможно замедление оформления транспорта.

Согласно проектной документации, работы планировалось завершить до конца года, но дату завершения реконструкции перенесли из-за ограничений в связи с эпидемиологической ситуацией в Латвии.