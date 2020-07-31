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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В ЛАТВИЙСКОМ ПУНКТЕ ПРОПУСКА ПАТЕРНИЕКИ 3 АВГУСТА НАЧИНАЮТСЯ РАБОТЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ
09:47 03.08.2020
По официальной информации, поступившей от латвийских пограничников, в автодорожном пункте пропуска Патерниеки (с белорусской стороны – Григоровщина) с 3 августа начинается реконструкция.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госпогранкомитете, на въезд в Латвию оформление будет вестись по трем полосам из пяти, на выезд – по двум из четырех.
В ведомстве обращают внимание, что из-за проводимых работ в латвийском пункте пропуска возможно замедление оформления транспорта.
Согласно проектной документации, работы планировалось завершить до конца года, но дату завершения реконструкции перенесли из-за ограничений в связи с эпидемиологической ситуацией в Латвии.
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