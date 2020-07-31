Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время телефонного разговора 31 июля пригласил белорусского коллегу Владимира Макея в качестве почетного гостя на встречу министров иностранных дел Украины, Литвы и Польши. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Согласно информации, Кулеба проинформировал белорусского коллегу о начале инициативы трех стран "Люблинский треугольник".

Министры обсудили ситуацию вокруг задержания белорусскими правоохранителями нескольких десятков российских боевиков. Кулеба поблагодарил за оперативную передачу белорусской стороной списка задержанных лиц и заверил о его тщательной проработке компетентными органами Украины.

Руководители МИД договорились о проведении в ближайшее время политических консультаций на уровне заместителей министра. Ожидается, что в ходе переговоров стороны уделят внимание вопросам подготовки к официальному визиту в Беларусь президента Украины и проведения Третьего форума регионов Украины и Беларуси 8-9 октября в Гродно.

Во вторник, 28 июля, Украина, Польша и Литва объявили о создании "Люблинского треугольника" - формата, в рамках которого три страны сосредоточатся на углублении взаимодействия в вопросах обороны, экономики, торговли и туризма.

Следующая встреча глав МИД "Люблинского треугольника" пройдет осенью в Украине.