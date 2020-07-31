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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
УКРАИНА ПРИГЛАСИЛА БЕЛАРУСЬ НА ВСТРЕЧУ "ЛЮБЛИНСКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА"
09:05 03.08.2020
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время телефонного разговора 31 июля пригласил белорусского коллегу Владимира Макея в качестве почетного гостя на встречу министров иностранных дел Украины, Литвы и Польши. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
Согласно информации, Кулеба проинформировал белорусского коллегу о начале инициативы трех стран "Люблинский треугольник".
Министры обсудили ситуацию вокруг задержания белорусскими правоохранителями нескольких десятков российских боевиков. Кулеба поблагодарил за оперативную передачу белорусской стороной списка задержанных лиц и заверил о его тщательной проработке компетентными органами Украины.
Руководители МИД договорились о проведении в ближайшее время политических консультаций на уровне заместителей министра. Ожидается, что в ходе переговоров стороны уделят внимание вопросам подготовки к официальному визиту в Беларусь президента Украины и проведения Третьего форума регионов Украины и Беларуси 8-9 октября в Гродно.
Во вторник, 28 июля, Украина, Польша и Литва объявили о создании "Люблинского треугольника" - формата, в рамках которого три страны сосредоточатся на углублении взаимодействия в вопросах обороны, экономики, торговли и туризма.
Следующая встреча глав МИД "Люблинского треугольника" пройдет осенью в Украине.
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