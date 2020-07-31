Возможность реализации российской лесопродукции на тогах Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) стала центральной темой переговоров представителей БУТБ и Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров Костромской области Российской Федерации, которые прошли 30 июля в формате видеоконференции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в ходе дискуссии российской стороне было предложено два перспективных варианта сотрудничества.

Первый предполагает продажу российского круглого леса на внутреннем рынке Республики Беларусь, а второй – использование белорусской биржевой площадки для экспорта изготовленных в России пиломатериалов в третьи страны.

При этом эксперты БУТБ отметили наличие у биржи положительного опыта организации таких торгов: в 2017 г. по просьбе Министерства лесного комплекса Иркутской области были успешно проведены несколько торговых сессий лесопродукцией, производимой в этом регионе России.

По итогам видеоконференции БУТБ и Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров Костромской области РФ договорились детально проработать все технические и экономические аспекты организации биржевых торгов российскими лесоматериалами, а затем в течение ближайших нескольких недель провести повторную встречу.