12 августа 2020 года состоится онлайн-встреча "Беларусь – Молдова: новые этапы экономического сотрудничества", организаторами которой выступают Белорусская торгово-промышленная палата и Торгово-промышленная палата Молдовы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелТПП, принять участие в мероприятии приглашаются представители предприятий и организаций.

Планируется, что в ходе встречи выступят руководители дипломатических ведомств Беларуси и Молдовы, эксперты двух стран, которые представят актуальную информацию о белорусско-молдавском торгово-экономическом взаимодействии в текущих условиях, об ограничениях, возникших в связи с эпидемиологической обстановкой, антикризисных мерах, принимаемых для минимизации последствий спада деловой активности, а также о том, как бизнес в двух странах осуществляет свою деятельность в условиях пандемии.

Участники мероприятия смогут задать вопросы спикерам, обменяться мнениями и контактами.

В случае заинтересованности принять участие в онлайн-встрече необходимо не позднее 10 августа пройти регистрацию на сайте БелТПП.

Для проведения мероприятия будет использоваться программа Zoom (начало семинара – 11.00, подключение участников начнется в 10.30. Ссылка на подключение будет направлена после прохождения регистрации). Одновременно будет вестись трансляция встречи на YouTube-канале.

При наличии предложений и вопросов, возникающих в процессе работы с молдавской стороной, в БелТПП просят обозначить их заранее при регистрации для качественной подготовки ответов экспертами.