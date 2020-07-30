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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛТПП И ТПП МОЛДОВЫ ОРГАНИЗУЮТ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ ОНЛАЙН-ВСТРЕЧУ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ
12:06 31.07.2020
12 августа 2020 года состоится онлайн-встреча "Беларусь – Молдова: новые этапы экономического сотрудничества", организаторами которой выступают Белорусская торгово-промышленная палата и Торгово-промышленная палата Молдовы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелТПП, принять участие в мероприятии приглашаются представители предприятий и организаций.
Планируется, что в ходе встречи выступят руководители дипломатических ведомств Беларуси и Молдовы, эксперты двух стран, которые представят актуальную информацию о белорусско-молдавском торгово-экономическом взаимодействии в текущих условиях, об ограничениях, возникших в связи с эпидемиологической обстановкой, антикризисных мерах, принимаемых для минимизации последствий спада деловой активности, а также о том, как бизнес в двух странах осуществляет свою деятельность в условиях пандемии.
Участники мероприятия смогут задать вопросы спикерам, обменяться мнениями и контактами.
В случае заинтересованности принять участие в онлайн-встрече необходимо не позднее 10 августа пройти регистрацию на сайте БелТПП.
Для проведения мероприятия будет использоваться программа Zoom (начало семинара – 11.00, подключение участников начнется в 10.30. Ссылка на подключение будет направлена после прохождения регистрации). Одновременно будет вестись трансляция встречи на YouTube-канале.
При наличии предложений и вопросов, возникающих в процессе работы с молдавской стороной, в БелТПП просят обозначить их заранее при регистрации для качественной подготовки ответов экспертами.
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