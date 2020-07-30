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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛТАМОЖСЕРВИС И РОССИЙСКАЯ КОМПАНИЯ «ЦИФРОВАЯ ЛОГИСТИКА» ОРГАНИЗОВАЛИ ПЕРВУЮ ЭКСПОРТНУЮ ПЕРЕВОЗКУ В ЦИФРОВОМ ФОРМАТЕ
10:20 31.07.2020
Белтаможсервис с помощью электронной платформы «Грузовые перевозки», оператором которой с 2018 года является ООО «Цифровая логистика» (РФ), отправил груз металлоизделий в полувагонах из Беларуси в Российскую Федерацию.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Белтаможсервисе, это первая услуга перевозки экспортного груза по железной дороге, которая была оформлена и выполнена полностью в цифровом формате. Исполнителем проекта с белорусской стороны выступил Гомельский филиал РУП «Белтаможсервис».
Функционал сервиса на электронной торговой площадке платформы «Грузовые перевозки» заключается в цифровизации грузоперевозок, которая включает интеллектуальные системы управления и прослеживания грузов на всех этапах перевозок, безлюдные технологии, полную автоматизацию документооборота (электронные товарно-транспортные документы) в обеспечении перевозок внутри страны и в международном сообщении с быстрым таможенным оформлением грузов в трансграничном сообщении.
Сегодня речь идет о цифровых транспортных коридорах, когда параллельно с товаром двигается информация, когда все процессы переведены в электронный вид, когда движение товаров за счет этого ускоряется. Цифровая логистика – это уберизация грузоперевозок, соединение клиентов и логоператоров через цифровую платформу, что существенно сокращает для клиента стоимость перевозок, ускоряя ее реализацию.
Перевозка экспортного груза - это уже второй вид цифровых услуг в линейке IT-платформы, которым воспользовалось РУП «Белтаможсервис», развивая сотрудничество с российским партнером ООО «Цифровая логистика». Ранее сторонами была организована транзитная железнодорожная перевозка продовольственных грузов из Беларуси в Кыргызстан через российскую территорию, которая также была оформлена с использованием цифрового сервиса для транзитных перевозок.
«Используя передовые технологии в формате «цифры» РУП «Белтаможсервис» не только компетентно расширяет свое присутствие на мировом торговом рынке, но и оптимизирует временные и материальные затраты по доставке груза в любую точку мира, - отметила первый заместитель генерального директора РУП «Белтаможсервис» Елена Скрипчик.
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